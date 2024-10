La Stampa: “Sarà un Toro diverso senza Zapata”

Il Torino per il proseguo della stagione dovrà fare a meno di Duvan Zapata. L'infortunio del colombiano è grave e l'assenza prolungata dell'ex Udinese e Atalanta costringerà inevitabilmente Vanoli a rivedere i piani offensivi della squadra granata. In un'intervista alla Stampa Marco ferrante, ex giocatore granata, è però convinto del valore della squadra e della sua fame."È limitativo pensare che con il colombiano si poteva sognare l’Europa, mentre adesso no. I granata hanno la forza per inseguire i loro sogni. Il Torino deve ripartire da una certezza: il lavoro fatto fino ad oggi è valido, incoraggiante. È una squadra viva, che ha la gamba giusta e pure la voglia giusta".