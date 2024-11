La Stampa: “Segnali d’addio”

Urbano Cairo non è più così sicuro di continuare ad essere il presidente del Torino. In un primo momento il numero uno granata aveva smentito le voci della cessione, supportato anche dal sindaco del capoluogo piemontese. Nella giornata di ieri Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrano aprire ad una possibile separazione tra le parti, ribadendo che non vuole restare al Torino per sempre: "Sembra un sfogo, sotto i colpi di una contestazione popolare che non conosce soste o confini, ed invece l’uscita di Urbano Cairo è tanto ragionata quanto programmata. Il Toro può cambiare presidente e il primo a confermarlo è proprio il patron granata, che ha scelto un evento della sua Rcs (“Sport Industry Talk” ieri al MAXXI di Roma) per lanciare quei segnali d’addio che tanti tifosi invocavano da tempo".