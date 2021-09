La Stampa: “Senza Belotti è un’altra prova ancora”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino di Juric, che oggi sfiderà la Salernitana senza il suo capitano, punta tutto sui nuovi arrivi: nonostante la metà dei nuovi giocatori granata sia in prestito con diritto di riscatto (cosa che a Juric non va a genio), il tecnico granata si definisce soddisfatto delle azioni del calciomercato, e alle 15 darà i primi spazi in campo a Pobega e Brekalo, a centrocampo e sulla trequarti. Anche in panchina, le possibilità del tecnico granata sono tante, partendo dai nuovi arrivati Pjaca e Praet. L'unica assenza pesante è quella del Gallo, a causa di un infortunio al perone ricavato dalla prima trasferta stagionale, a Firenze: "Belotti, adesso - scrive La Stampa - vede a rischio anche il derby del 2 ottobre e non è escluso che i problemi siano legati allo stop per colpa di una caviglia malconcia e toccata duro a metà agosto nella gara di Coppa Italia contro la Cremonese. La ripartenza granata passa dai nuovi arrivati". Oggi in campo, quindi, Juric sembrerebbe schierare almeno un nuovo acquisto per reparto, partendo da Zima per la difesa, passando per Pobega da centrocampo e arrivando ad uno tra Brekalo o Pjaca sulla trequarti.