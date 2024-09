La Stampa: “Solo Kimmich migliore di Ricci”

L'edizione odierna della Stampa riporta uno studio del CIES Football Observatory, secondo il quale Samuele Ricci è riconosciuto come il secondo al mondo nel mantenere il possesso palla sotto pressione avversaria. Questo è uno dei fattori che ha contribuito al primo posto del Torino in classifica, riflettendo l'ottimo rendimento del centrocampista sia nel club che in Nazionale. Lo studio, condotto dal Centro Internazionale di Studi Sportivi di Neuchâtel (Svizzera), ha analizzato i dati dei 18 principali campionati europei (tra cui Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga), oltre a quelli di Brasile e Messico, focalizzandosi sui giocatori che hanno affrontato almeno 60 situazioni di pressing. Ricci ha mantenuto il possesso del pallone nel 92,5% dei casi, superato solo da Joshua Kimmich, che ha raggiunto il 95,8%. Questa prestazione eccezionale posiziona Ricci davanti a giocatori di livello come Tchouameni del Real Madrid (quarto con il 92%) e giovani talenti del PSG come Vitinha e Zaire-Emery.