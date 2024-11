La Stampa: “Strategie miopi e limiti tecnici: viaggio nella crisi del Toro”

Il Torino sta attraversando un periodo complicato: tra infortuni ed errori tecnici in fase difensiva il tecnico granata Paolo Vanoli dovrà il prima possibile trovare una soluzione e rilanciare il suo Toro. "Frugando nelle pieghe del momento granata, è ovvio che alla colpa suprema altre ne seguano con addebiti chiarissimi e che sul banco degli imputati finisca anche Vanoli. Si badi, non c’entra la schiavitù del risultato che nel calcio, alla fine, nonostante i buoni propositi, orienta irrimediabilmente i giudizi: non ci rimangiamo nulla delle qualità individuate nell’allenatore né neghiamo l’intuizione di offrirgli un’opportunità in Serie A, banalmente con la stessa onestà con cui gli abbiamo riconosciuto la capacità di incidere in fretta un’impronta nitida, rileviamo la difficoltà di allontanarsi dalla tempesta. Evidentemente non trova le chiavi psicologiche giuste e nemmeno ridisegna la tattica" si legge tra le pagine del quotidiano.