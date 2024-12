La Stampa: “Stretta finale”

"Eppur si gioca. C’è un Toro che oggi pomeriggio ospita il Napoli con la missione ai limiti dell’impossibile di fermare la capolista del campionato, ma c’è anche un’altra sfida che anima ancor di più i tifosi granata: è la partita del futuro che si sviluppa tra incontri, voci e progetti con il possibile cambio di proprietà all’orizzonte - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Il tutto nel giorno in cui Urbano Cairo eguaglia Orfeo Pianelli come presidente più longevo della storia: un momento potenzialmente catartico in attesa della stretta finale che possa cambiare il destino dopo 19 anni di mediocrità". E in conclusione: "La contestazione nei confronti di Cairo prosegue, ma questa volta non ci sarà lo sciopero del tifo come nel primo tempo di Toro-Monza di domenica scorsa. La curva Maratona, però, si aspetta anche una risposta sul campo da parte dei giocatori di Vanoli dopo aver collezionato appena 4 punti nelle ultime 8 partite di campionato".