La Stampa: “Tar libera tutti, Toro in campo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna, il quotidiano La Stampa torna sul provvedimento del Tar che ha sospeso la quarantena al Torino con effetto immediato. I granata tornano così ad allenarsi e vedono anche slittare di un giorno il match con la Fiorentina, "come aveva proposto il club di Cairo". A mettere alla prova la squadra di Juric c'è il solito Vlahovic "e almeno un paio di insidie in più: non disputa una partita da quasi tre settimane e ha ripreso a fare allenamenti collettivi da due giorni". Rimangono quattro contagiati nella rosa granata, tre giocatori (uno è Ansaldi, come lui stesso ha comunicato su Instagram"