La Stampa: “Torino, occhi sul mercato. Doig più di Gosens sulla fascia sinistra”

Il quotidiano La Stampa oggi riporta le ultime voci sul mercato del Torino. Una necessità che permane da tempo nella rosa granata è quella di trovare un nuovo giocatore per la fascia sinistra che possa diventare il titolare e che sia di piede mancino. I nomi che si leggono sulle colonne del giornale piemontese sono quelli di Robin Gosens e di Josh Doig. Lo scozzese sembra essere in vantaggio sul tedesco per una questione di costi dato che l'Union Berlino per cedere il cartellino dell'ex Inter e Atalanta chiede non meno di 10 milioni di euro. Doig invece è tornato di moda e piace dai tempi dell'Hellas Verona ma ora che è retrocesso con il Sassuolo potrebbe arrivare al Toro per una cifra inferiore rispetto al passato. Vanoli aspetta poi anche dei rinforzi per la difesa prima della partenza per la tournée in Francia: i nomi seguiti al momento sono quelli di Martin Erlic, anche lui del Sassuolo, e quello di Matija Nastasic che è invece svincolato.