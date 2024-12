La Stampa: “Toro a caccia del terzo clean sheet per scalare la classifica”

Il quotidiano La Stampa nella sua edizione odierna analizza la partita di domani che il Torino giocherà in casa contro il Bologna. I granata andranno alla ricerca della terza partita consecutiva senza subire gol dopo che hanno saputo tenere la rete inviolata contro Genoa ed Empoli. Grazie anche alle parate di Vanja Milinkovic-Savic, la formazione di Paolo Vanoli non subisce un gol da 239 minuti e vuole continuare così per cercare di risalire la classifica. L'ultima rete subita è quella di Scott McTominay in Torino-Napoli dello scorso 1 dicembre, da allora la porta granata è stata chiusa e anche domani contro il Bologna servirà un'altra prova positiva del reparto arretrato per fare punti. Sono trascorsi 369, da quando il Toro è riuscito l'ultima volta a non subire gol per tre partite di fila, l'obiettivo di Vanoli e dei suoi ragazzi sarà proprio quello di replicare quell'andamento.