La Stampa: “Toro a Firenze con la difesa da rifare”

Il Torino gioca a Firenze contro la Fiorentina, ma lo farà con una difesa totalmente da risistemare. L'assenza di Vojvoda infatti allunga la lista degli indisponibili. "L’ultimo ad aver alzato bandiera bianca è Vojvoda, fermatosi in allenamento a causa di una lesione muscolare al polpaccio destro. Resterà a casa, ma potrebbe essere costretto a saltare le prossime 5 o 6 partite di campionato e per rivedersi soltanto a marzo. Una defezione dell’ultima ora – si gioca domani all’ora di pranzo – vista anche dal patron Urbano Cairo, presente alla seduta al Filadelfia così come aveva fatto prima della sfida alla Juve dello scorso 11 gennaio. Una tegola per l’allenatore, che perde una delle poche, piccole certezze che si era costruito a fatica nell’ultimo mese, quella di una difesa che aveva trovato il suo volto con il passaggio alla linea a quattro".