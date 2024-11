La Stampa: “Toro aggrappato a Sanabria”

L’edizione odierna de La Stampa si concentra sulla presenza di Sanabria, caricatissimo dopo lo splendido gol in rovesciata che ha steso l'Argentina, nella partita contro il Monza, in programma per oggi, domenica 24 novembre alle ore 15:00: “Paolo Vanoli nella partita più importante della stagione almeno può presentarsi con il miglior attacco possibile a disposizione, dopo essere stato costretto nelle ultime due sfide con Fiorentina e Juventus a cambiare di nuovo le carte in tavola. Tonny Sanabria e Ché Adams, la coppia messa insieme per forza dopo il grave infortunio patito da Zapata, è pronta. L'uno arriva dalla grande rovesciata con il Paraguay che ha steso l'Argentina, l'altro da un guaio muscolare che gli ha fatto saltare anche la chiamata della nazionale scozzese. Motivazioni diverse, da riversare nel Torino per aiutarlo ad uscire dalla crisi”.