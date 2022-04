La Stampa: “Toro, allarme a centrocampo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' allarme a centrocampo per il Torino di Ivan Juric. In vista della sfida con lo Spezia in programma sabato alle 15, il tecnico granata potrebbe non avere a disposizione Pobega (che ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra), Mandragora (che deve ancora recuperare dai problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare i match con Milan e Lazio) e Lukic (botta al polpaccio sinistro). Ecco dunque che l'unica certezza di Juric sarà Samuele Ricci: a Roma è stato il primo per palle giocate (77), passaggi riusciti (59) e palloni intercettati (4).