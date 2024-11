La Stampa: “Toro, con il Monza la svolta o rischia anche Vanoli”

Il Torino deve ritrovarsi: dopo le tre sconfitte consecutive, il prossimo match con il Monza del 24 novembre sarà fondamentale per i granata di Vanoli. “Vanoli è di fronte al primo grande test della sua seconda carriera. È sotto osservazione dalla società che gli ha confermato la fiducia ma rimane vigile. Uno scenario inimmaginabile dopo il grande avvio di stagione, quando i granata erano la sorpresa del campionato ed esprimevano un gioco divertente e redditizio. Il Torino per ora si è limitato a qualche sondaggio. Le suggestioni sono piste complicate per via dei costi: la prima porta a Sarri, la seconda a Tudor” si legge tra le pagine del quotidiano.