La Stampa: “Toro, contestazione ad oltranza. Nuove proteste contro Cairo”

Il quotidiano La Stampa oggi propone un articolo nel quale analizza ancora le contestazioni dei tifosi del Torino nei confronti del presidente Urbano Cairo. Domenica i granata giocheranno la seconda partita di fila in casa e lo faranno contro il Napoli capolista in seguito ad un'altra prestazione deludente contro il Monza. Anche in questa gara contro gli azzurri non ci sarà nessuna tregua da parte del pubblico granata che continuerà le sue proteste contro Cairo, la piazza sogna il cambio di proprietà ed è in rivolta da fine agosto. Il patron del Toro ora centellina anche le presenze allo stadio visto che ha già saltato quattro partite su sei, disputate fin qui in casa in Serie A. Contro il Napoli sarà una nuova occasione per i tifosi per esprimere il loro malcontento mentre Vanoli chiede supporto per i suoi giocatori che devono provare ad uscire da un momento difficile.