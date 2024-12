La Stampa: “Toro, doppio tavolo con il Napoli. Oltre a Simeone tratta Ngonge”

Non solo Simeone, al Torino piace anche Ngonge del Napoli. L'ex Verona potrebbe lasciare il club partenopeo: "Ngonge è in lista di partenza per alleggerire un reparto che conta 7 elementi pur giocando solo una competizione. L’allenatore non farebbe resistenza, l’ha utilizzato appena 107’ e l’affare si potrebbe concludere anche in prestito secco" si legge tra le pagine del quotidiano. Intanto il Torino non molla Simeone: "Il direttore sportivo Vagnati è pronto ad un rilancio - inserendo l’obbligo di acquisto a giugno a determinate condizioni - per avvicinare i desideri della società di De Laurentiis".