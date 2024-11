La Stampa: “Toro e derby, vent’anni di crisi”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del quotidiano titola la pagina dedicata al Torino sul problema del derby della Mole: "E' il club peggiore in Europa. Una sola vittoria in 31 sfide con Cairo presidente e il record negativo di punti fatti. Neanche Espanyol e Rayo Vallecano hanno un bilancio così contro Barca e Real. Ricci e Ilic tornano a casa Toro, ora è allarme infortuni. L'azzurro e il serbo lasciano le rispettive nazionali per farsi curare al Filadelfia durante la sosta. Vanoli rischia di dover reinventare il centrocampo contro il Monza e si ferma anche il baby Njie".