La Stampa: “Toro, fame di cross e classe: ora il prof Ansaldi è pronto”

Sabato contro il Venezia potrebbe rivedersi in campo Cristian Ansaldi. L'esterno argentino è stato fuori per sei giornate dopo l partita con il Genoa dello scorso 22 ottobre a causa di un problema alla coscia destra: da quando è tornato però ha disputato solamente 3 minuti contro il Cagliari e 14 contro l’Inter nell’ultima sfida prima della pausa di Natale. In questo 2022 non ha mai trovato spazio: per questo contro il Venezia potrebbe essere la sua occasione per ritrovare il campo e un po' di continuità.