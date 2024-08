La Stampa: “Toro, idea Guzman”

" I soldi di Bellanova per infiammare gli ultimi giorni di mercato - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Sono ore di apprensione per il Torino che ha ricevuto un’offerta importante per il turbo della fascia destra, circa 22 milioni messi sul piatto dall’Atalanta. Tenere uno dei punti di forza della squadra, oppure sacrificarlo in nome di un incasso che servirebbe per completare la rosa senza dover aspettare l’ultima ora, è il bivio che attende i granata.". E in conclusione: "Victor Guzman, un altro 2002 nel giro della nazionale, è invece l’ultima pista seguita, la novità. Il suo prezzo è vicino a 10 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria fissata dal Monterrey. I granata hanno già fatto una prima offerta e stanno lavorando per abbassarla: è un profilo che può servire adesso, ma anche tornare utile nella finestra di gennaio del mercato".