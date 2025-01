La Stampa: “Toro, il primo colpo è Casadei”

Il Torino batte il primo colpa di questo mercato di gennaio: Cesare Casadei sarà un nuovo giocatore granata. Come si legge sul quotidiano, "Manca l’annuncio, atteso in giornata, ma le parti hanno definito l’accordo: il club londinese, che nell’agosto 2022 aveva investito 15 milioni di euro, ne otterrà 12 riservandosi anche una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Sorpassata quindi la Lazio". Ma non solo Casadei, al club granata piace anche l'ex Roma Under: "Il ds Vagnati ha presentato una prima proposta ufficiale al club di Istanbul: prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato in 10 milioni di euro. Su Under ci sono anche altre squadre, comprese alcune dell’Arabia Saudita, e il Fenerbahce vorrebbe l’obbligo in base a determinate condizioni (salvezza, presenze o gol segnati)" si legge tra le pagine del quotidiano.