La Stampa: “Toro, in difesa servono rinforzi: missione Becao”

Nell'edizione odierna La Stampa analizza le necessità di mercato del Torino, concentrandosi sulla ricerca di un difensore centrale. "Il Torino ha cominciato a prendere la direzione che ha impostato Vanoli nel suo navigatore, quella del cambiamento" esordisce il quotidiano. Servono però rinforzi nel reparto arretrato e le piste sono tante: "Finora il Torino non ha affondato la presa, ancora dubbioso su quali siano le soluzioni migliori. Ha visionato il giovane e promettente Van Den Bosch dell’Anversa con cui ha praticamente trovato l’accordo, ma ancora non chiude". Porte aperte ad altre soluzioni: "Il Fenerbahce non farebbe le barricate in caso di addio di Becao. Il Toro è pronto a ripresentarsi dal Lugano per Hajdari, l’obiettivo di piede mancino di inizio mercato, e dal Salisburgo per Oumar Solet"