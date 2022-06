La Stampa: “Toro, incassare per accelerare. Da Zaza a Izzo: ecco i più richiesti”

Per fare acquisti, il Toro ha necessità di vendere. Tra gli esuberi c'è sicuramente Simone Zaza: l'attaccante di Policoro - secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese - potrebbe tornare in Spagna dove lo cercano Betis Siviglia e Cadice, oppure accettare la corte di due squadre che lotteranno per la salvezza: la Cremonese, oppure la Salernitana. Anche Verdi ha ancora un anno di contratto ed è accomunato dallo stesso destino. Potrebbero ritrovarsi ancora compagni, la squadra allenata da Nicola è interessata anche alle prestazioni dell’ex del Napoli dopo che quest'ultima stagione Verdi ha contributo alla salvezza dei campani. Ai saluti anche Linetty arrivato grazie a Giampaolo, che adesso lo rivorrebbe alla Sampdoria. "In bilico pure Izzo, ma la sua posizione è legata a Djidji. Uno dei due abbandonerà i granata" scrive il quotidiano.