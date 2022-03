La Stampa: “Toro, inverti il trend: servono punti con le grandi squadre”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo il pareggio a reti bianche di Bologna, il Toro di Juric vuole tornare ad una vittoria che manca ormai da gennaio. Per farlo, però, i granata dovranno invertire il trend con le grandi squadre, che li ha visti spesso uscire sconfitti dagli scontri con le prime della classe come riportato su La Stampa: "Domenica con l’Inter comincia un altro mini campionato per i granata, che nei prossimi sei turni se la vedranno anche con l’attuale capolista, il Milan, e poi con la Lazio (in mezzo le sfide con Genoa e Salernitana). Un cammino, cioè, sulla carta molto più complicato per il Toro, che per uscire dalla crisi di risultati dovrà battere il vero tabù della stagione: finora è uscito quasi sempre sconfitto dal confronto con una delle prime sette della classifica, ha perso sei partite su otto, anche se tutte con un gol di scarto, a dimostrazione di un’energia comunque ritrovata".