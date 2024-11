La Stampa: “Toro, la furia di Vanoli dopo il derby”

"Più che un appello, è stato un grido di allarme: «Svegliamoci, perché così andiamo in Serie B» - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Paolo Vanoli è una furia dopo la sconfitta nel derby e anche per questo ha rinchiuso il Toro nello spogliatoio dello Stadium per oltre mezz’ora: avrebbe voluto parlare a freddo con i giocatori, alla ripresa degli allenamenti, ma la sosta per le nazionali e la fuga dal Filadelfia (in 14 sono già lontano da Torino) obbligano il tecnico a processare subito la sua squadra in crisi di risultati e di identità". E in conclusione: "Così il tecnico, nel cuore della notte più buia, carica a testa bassa, urlando e sfogando tutta la sua rabbia per un ko pesantissimo ".