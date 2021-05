La Stampa: “Toro, le punte non segnano più. Per non rischiare servono i loro gol”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La questione attaccanti sta diventando un problema per il Torino, che non registra una rete segnata da una punta da ormai 4 partite. La Stampa fa il punto della situazione in tal senso, mostrando come dal 18 aprile (giorno della partita con la Roma) ad oggi, non si sia più visto un gol realizzato da chi di gol dovrebbe vivere. Belotti, come ormai è stato rimarcato più volte, non segna su azione dalla gara con l'Atalanta e l'ultimo gol è stato con l'Udinese su rigore, mentre Sanabria sta vivendo un momento difficile dopo l'exploit iniziale. Per quel che riguarda Zaza e Bonazzoli il discorso è diverso, perché comunque hanno avuto pochissimo tempo per incidere, però anche loro hanno contribuito al prolungarsi di questa astinenza. Bisogna rimediare al più presto e "domani c’è il Milan rilanciato dall’impresa sulla Juve e il profumo di grandi sfide mescolato con il particolare momento può essere l’occasione giusta per lucidare il settore avanzato: se il Toro vince e il Benevento perde contro l’Atalanta sarà salvo con tre gare d’anticipo".