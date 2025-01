La Stampa: “Toro, missione per Ndour. Sale il pressing su Simeone”

centrocampo e c’è stata una missione per trattare il 20enne con il Paris Saint-Germain. L’azzurrino dell’Under 21 sta avendo poco spazio nel Besiktas, in Turchia, e per questo i suoi agenti vogliono portarlo in Italia dove finora si era visto solo nei settori giovanili di Brescia e Atalanta" si legge sul quotidiano. Torino che rimane sulla tracce di Simeone: "Il Napoli non vuole privarsi dell’attaccante argentino e fissa una cifra superiore ai 15 milioni per cedere il Cholito. Il pressing del Toro crescerà in questi giorni".