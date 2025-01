La Stampa: “Piace Ndour, il “piccolo Pogba”. Offerti 12 milioni”

"Dall’oratorio San Giacomo di Brescia alle migliori squadre d’Europa. È il biglietto da visita di Cher Ndour, la nuova speranza italiana sulla quale il Torino si è fiondato dopo aver sentito puzza di bruciato nell’affare Casadei - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Il nuovo che avanza nel centrocampo di Vanoli, un classe 2004 nato a Brescia da mamma italiana e papà senegalese, ex pompiere, ha imparato subito a correre veloce. E adesso è atteso al passo più importante, esordire in Serie A. Più giovane di due anni del giocatore del Chelsea sempre più vicino alla Lazio, è l’ultimo esempio dei cervelli in fuga". E in conclusione: "Qualcuno lo chiama il “piccolo Pogba” come il suo idolo, anche se è un ragazzone alto 1. 90 metri che al Torino servirebbe pure per alzare il tetto della mediana. E l’italianità di una squadra che ha solo il capitano Ricci come portabandiera, almeno tra i titolari. Ndour ha giocato in tutte le selezioni giovanili azzurre – campione d’Europa Under 19 nel 2023 con l’ex Primavera Dellavalle – arrivando fino all’Under 21".