La Stampa: “Toro, riecco Vlasic: gioca con la Croazia e aspetta Vanoli”

"Un quarto d’ora per rassicurare tutti. E adesso gli Europei con la Croazia per cominciare a disegnare il futuro. Niksi è tornato per davvero" scrive La Stampa nell'edizione odierna dedicando un approfondimento a Vlasic. Dopo la lesione d'alto grado al tendine, Vlasic non era certo di poter rientrare in tempo in campo con la Croazia invece è stato convocato e ieri è subentrato nel test contro il Portogallo: "Ha giocato gli ultimi 15' al posto di Brozovic e si è tolto ogni dubbio. Per lui la stagione non è finita e ha ancora la possibilità di nobilitarla con un gran finale". Conclude il quotidiano: "Vlasic cerca uno scatto, ne avrebbe bisogno visto che quest’anno le cose non sono andate secondo i piani e ha inciso pochissimo. Adesso il club di Cairo guarderà con attenzione le prestazioni di un calciatore che non ha mai fatto mistero di aver accettato l’offerta per la possibilità di lavorare con Juric. Vlasic è uno dei primi nodi da affrontare per programmare il nuovo anno. Un capitale da non perdere. Da consegnare al nuovo progetto di Vanoli, oppure al mercato"