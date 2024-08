La Stampa: “Toro, rispunta Becao per la difesa”

Nell'edizione odierna La Stampa dedica un approfondimento al mercato del Torino. "Rodrigo Becao avanza nell’orizzonte granata e l’opzione granata fa lo stesso nella testa del difensore brasiliano. Non è impossibile prevedere un ritorno del brasiliano in Italia un anno dopo la sua partenza. Tutt’altro. Lo sperano in primis i granata che cercano un colpo importante e d’esperienza per rinforzare la difesa. C'è margine per trasformare la richiesta di 10 milioni del Fenerbahce in qualcosa di più abbordabile, soprattutto se il difensore continuasse a venir escluso da Mourinho" scrive il quotidiano. E in conclusione: "Il Torino deve aspettare. Così prepara l’offerta ufficiale sulla base della stessa formula che ha scritto per Gosens: prestito con obbligo di acquisto che scatta ad un certo numero di presenze. È il primo approccio per aprire la trattativa vera e propria"