La Stampa: “Toro sul mercato dopo il guaio Zapata, ecco Balotelli e Simeone”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa rilancia la voce di mercato circolata molto nelle ultime ore che vedrebbe Mario Balotelli come un possibile obiettivo per l'attacco del Torino dopo l'infortunio di capitan Zapata. Il centravanti italiano ex Inter e Milan è attualmente svincolato e accetterebbe con piacere un ritorno in Serie A dopo anni passati tra Svizzera e Turchia. La società granata non ha ancora mosso alcun passo ufficiale ma il nome di Super-Mario rimane tra i papabili per un eventuale rinforzo in attacco. Nella lista è presente anche il nome di Giovanni Simeone, di proprietà del Napoli. L'argentino è chiuso dall'ingombrante presenza di Lukaku e potrebbe lasciare già a gennaio la Campania, piace al Toro da diverso tempo. Vanoli parlerà quindi con Vagnati e Cairo per pianificare insieme le prossime mosse.