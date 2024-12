La Stampa: “Toro, tempo scaduto”

Altra sconfitta per il Torino di Vanoli che in casa perde 1-0 con il Napoli di Conte. " I 4 punti di vantaggio sul terz’ultimo posto sono pochi per una squadra che fatica troppo a segnare, e quando può farlo spreca tutto clamorosamente (vedi Adams e Coco), ma soprattutto continua ad incassare gol. Servono rinforzi tra attacco e difesa, però il mercato apre solo tra un mese e in questo periodo Paolo Vanoli dovrà inventarsi qualcosa per raddrizzare una situazione sempre più delicato" si legge tra le pagine del quotidiano.