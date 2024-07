La Stampa: “Toro-Tessman, il sì dopo i Giochi”

Nell’edizione odierna, La Stampa dedica un approfondimento al mercato in entrata del Toro: “Che Adams, oggi sarà al lavoro nel ritiro di Pinzolo come profilo in più in area di rigore. Il Toro aggiunge un volto nuovo là davanti, il tecnico Vanoli cercherà di capirne le caratteristiche: lo scozzese può muoversi da prima o seconda punta”. Aggiunge poi: “Note sono, invece, le qualità di un ragazzo di 22 anni a cui l'ex allenatore del Venezia ha consegnato le chiavi di una stagione, la scorsa, finita in gloria: c'è molto di Tanner Tessman nella promozione dei lagunari in serie A attraverso i playoff. Vanoli non ha fatto richieste precise al patron Urbano Cairo, ma non è un mistero svelare come al nuovo tecnico del Toro farebbe piacere ritrovarsi in gruppo l'americano".