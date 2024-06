La Stampa: “Toro-Vanoli, conto alla rovescia”

Manca sempre meno all'arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata: "Lo stallo legato all’allenatore sta per finire anche per il Torino, ormai pronto ad afferrare il suo premio dopo un’attesa e una contesa infinite: il tecnico scelto con forza per provare a mettere un altro mattone alla casa lasciata da Juric. Lo scoglio clausola, quello che da tredici giorni trascina i due club in un estenuante e sempre più fastidioso braccio di ferro, sta per essere superato. A nessuno conviene aspettare ancora" scrive tra le sue pagine il quotidiano.