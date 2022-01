La Stampa: “Tutto da rifare sulle fasce, piace Ortega per sostituire Fares”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa questa mattina riporta alcune novità di mercato per quanto riguarda il Torino. In seguito al grave infortunio subito da Fares, i granata potrebbero cercare un nuovo esterno che vada a prendere il posto dell'algerino almeno numericamente. La dirigenza del Toro sta pensando a Francisco Ortega, esterno mancino 22enne del Velez oltre che a Lucas Piton del Corinthians. Due idee sudamericane dunque per il Toro che però guarda anche al mercato italiano dove gioca Manuel Lazzari della Lazio. Il laterale azzurro piace al direttore Vagnati che lo conosce dai tempi della Spal. Per l'attacco il nome più caldo è sempre quello di Pellegri ma prima dovrà uscire un esubero. Sulla lista dei partenti ci sono Zaza, che è richiesto dalla Salernitana, e Baselli che potrebbe passare al Cagliari dove ritroverebbe il suo ex allenatore Mazzarri.