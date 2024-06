La Stampa: “Vanoli arriva in città, visite al Filadelfia e allo stadio come inizio”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa racconta l'arrivo in città a Torino di Paolo Vanoli, il nuovo allenatore del Toro. Il tecnico ex Venezia ha firmato un contratto biennale con il club di Urbano Cairo e oggi farà la sua prima visita alle strutture granata. Per Vanoli oggi infatti sono in programma una visita al Filadelfia, campo in cui si allena la prima squadra del Toro, e anche allo stadio Olimpico Grande Torino. Sarà un'ottima occasione per iniziare a prendere confidenza con gli ambienti più significativi del mondo granata odierno e per iniziare poi a programmare al meglio le prossime due stagioni, con un occhio sempre al calciomercato che Vanoli sta pianificando con la società.