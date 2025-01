La Stampa: “Vanoli aspetta i gol dal mercato. Beto più vicino: «È in arrivo»”

Nei suoi articoli dedicati a Torino-Parma, terminata con un pareggio senza reti, il quotidiano La Stampa dedica particolare attenzione alla fatica che il Toro fa a segnare e al mercato come sua possibile soluzione: "Che il Toro abbia il mal di gol è evidente da tre mesi e non resta che aggrapparsi al mercato, con la possibilità di ingaggiare Beto in tempi rapidi per invertire la rotta. I numeri sono chiari e anche drammatici: nelle ultime dieci giornate di campionato, infatti, Adams e compagni hanno segnato solo 4 volte (di cui due a Udine nell’ultima partita del 2024), raccogliendo una misera vittoria e 7 punti in tutto. Numeri da retrocessione". Necessario adesso per Vanoli cercare tutte le possibili soluzioni per far tornare la squadra a segnare con continuità, ma la soluzione indicata dal quotidiano sembra vicina: "Paolo Vanoli esce dal Grande Torino con l’ennesima prova che la sua squadra non sa segnare neanche contro la seconda difesa più battuta del campionato, quella del Parma, ma anche con una speranza in più: l’attaccante che serviva per colmare il buco lasciato da Zapata è sempre più vicino: «in arrivo», assicurano dall’Inghilterra".