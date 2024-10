La Stampa: “Vendesi Olimpico”

L'edizione odierna del quotidiano scrive riguardo alla situazione di società e stadio: "Per la prima volta la città apre ad acquirenti per lo stadio Grande Torino. Il nodo delle ipoteche sull'impianto, sarebbero di almeno 30 milioni di euro." La Stampa riporta anche le parole del presidente del Torino Urbano Cairo: " 'Non vendo il Toro mai incontrato nessuno'. Ma Red Bull è a caccia di un club in Serie A. Banche d'affari confermano l'interesse del gruppo austriaco per l'italia. Non solo sponsor, il colosso non smentisce il progetto per i granata. Tra i nodi lo stadio di proprietà. Il comune aperto alla cessione. Tra le condizioni di Red Bull per investire anche nel calcio italiano c'è quella di poter disporre di un impianto di proprietà. La notizia degli incontri con esponenti del gruppo Red Bull, smentita da Cairo, trova più conferme in ambiti molto diversi. Un importante ufficio milanese contatto da La Stampa, conferma la volontà di Cairo di chiudere l'esperienza in granata". Sul quotidiano poi troviamo anche un paragrafo sulla prossima gara del Torino contro la Roma: "Il Toro giudice di Juric. Una vittoria a Roma per la prima rivincita. Giovedì sera i granata sfidano l'ex allenatore croato a rischio esonero. Voleva fare il salto di qualità con i giallorossi e ora deve inseguire Vanoli".