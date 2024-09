La Stampa: “Verona campo amico Toro, altra occasione per rivedere la vetta”

"Le grandi occasioni difficilmente capitano due volte. Invece il Torino, andato in bianco contro il Lecce, ne ha subito un’altra. Non è un sogno, anche se è sui sogni che sta lavorando Paolo Vanoli. - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - è l’assist che gli ha offerto il calendario programmando negli anticipi di domani sera l’incontro con il Verona. Per i granata è la possibilità immediata del riscatto e di prendersi almeno per qualche ora il centro della scena". E in conclusione: "Da soli, in testa alla classifica: devono vincere per superare l’Udinese. Una posizione simbolica, per un gruppo nato per altri traguardi. Ma in grado di diffondere effetti ben più inebrianti della possibilità di passare una notte da capogiro, in attesa della risposta degli altri. Un concentrato di autostima a disposizione di una squadra che deve ancora scoprirsi".