La Stampa: “Vlasic è il simbolo della crisi”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sul periodo nero del Torino. I senatori anziché aiutare sembrano i primi ad affondare insieme alla barca ed uno di questi è proprio Vlasic, che in campo non riesce a soddisfare le aspettative. A seguire le parole del quotidiano: "Paolo Vanoli sperava nell'aiuto dei senatori per risollevare la squadra ed invece contro il Monza ultimo in classifica sono stati proprio loro a deludere più di tutti. Da Vlasic a Sanabria..."