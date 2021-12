Tuttosport: “A sorpresa anche Ansaldi volerà verso Cagliari”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Tuttosport si focalizza sulla probabile formazione di questa sera del Toro che affronterà in trasferta il Cagliari alle ore 20:45. Partendo dal reparto avanzato, secondo il quotidiano piemontese, il tecnico granata Ivan Juric manderà in campo dal primo minuto Sanabria con alle sue spalle Praet e Brekalo, rimasto a riposo con l'Empoli. Resta ancora fuori dunque Marko Pjaca nonostante il gol nell'ultima partita. Aina e Vojvoda occuperanno le posizioni in fascia, ma occhio al rientro di Ansaldi che, anche se non è ancora pronto, è volato in Sardegna con la squadra per fare gruppo. In mediana confermati Lukic e Pobega mentre davanti alla porta di Milinkovic-Savic spazio a Zima (preferito ad Izzo), Bremer e Buongiorno.