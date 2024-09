Tuttosport: “Adams affare Toro”

Due gol in queste prime cinque gare e tanta quantità messa in campo. Il Torino scopre Che Adams e che scoperta. Arrivato in sordina durante il mercato estivo da svincolato, l'ex Southampton si è subito ritagliato uno spazio importante all'interno del Torino. "I numeri dell’ex Southampton per il momento brillano: un assist in Coppa Italia contro il Cosenza ad agosto, poi due gol e un assist in campionato in cinque presenze, di cui tre da titolare. Primi assaggi di calcio italiano che fanno ben sperare e che permettono al Toro di guardare tutti dall’alto in campionato. L’Empoli può essere una trappola letale se non viene affrontato nella maniera giusta. Ma la fame di gol di Adams non si placa. Toscani avvisati: Ché sta benissimo e la condizione fisica ottimale gli dà uno slancio notevole. Tutto ciò di cui il Toro non smetterà mai di aver bisogno."