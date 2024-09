Tuttosport: “Adams è l’uomo in più, a Sanabria la concorrenza ora fa bene”

Tuttosport quest'oggi tra le sue colonne dedica spazio anche all'attacco del Torino esaltando le recenti prove di Duvan Zapata che è diventato il marcatore attualmente in attività più prolifico di tutta la Serie A, al pari di Dybala. Questo è un ottimo momento anche per Antonio Sanabria che dopo un periodo di appannamento ha ritrovato il gol subito dopo essere tornato titolare. Il numero 9 granata ha spesso patito la concorrenza degli anni scorsi, prima con Belotti e poi con Zapata ma ora grazie al lavoro e alle strategie del nuovo tecnico Vanoli c'è più spazio per lui che sta tornando quello dei tempi migliori. Nelle ultime sessioni di mercato era anche stato cercato a lungo da Milan e Lazio (salvo poi optare rispettivamente per Jovic e Castellanos). A Verona la prova offerta da Sanabria è stata convincente ma non solo la sua: anche Che Adams continua a far vedere ottime cose e si sta conquistando un posto nel cuore dei tifosi. Lo scozzese conferma la sua ottima qualità nel saper entrare a gara in corso e riuscire a determinare in maniera concreta. Vanoli dispone dunque di tre attaccanti di ottima qualità che dovrà riuscire a gestire e a far rendere al meglio.