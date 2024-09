Tuttosport: “Adams, passione Toro: stregato dai tifosi”

L'edizione odierna di tra i vari argomenti trattati ha posto il focus su Che Adams. Nella giornata di ieri è stata pubblicata dal Torino un'intervista al giocatore granata, che in questo inizio si sta distinguendo. "Lo scozzese si racconta: 'Qui ho trovato gente meravigliosa. Vanoli? Ci siamo subito capiti'. Pienone contro la Lazio" si continua a leggere sull'edizione odierna del quotidiano torinese, con l'attaccante in ballottaggio con Sanabria per affiancare Zapata. Il titolo scelto dal quotidiano è: "Adams, passione Toro: 'Convinto dalla storia, stregato dai tifosi'".