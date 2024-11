Tuttosport: “Altre voci sulla RedBull”

Tuttosport stamattina riporta altri rumours sulla questione Torino-RedBull e analizza la situazione non felice che sta vivendo il club granata in questo momento, collegandosi poi alla speranza espressa da molti tifosi della cessione, tifosi che vedono in RedBull e nelle sempre più frequenti indiscrezioni una possibilità per ottenere risultati migliori a livello calcistico. Le cause di questa situazione complicata, secondo il quotidiano torinese, sono individuabili in un mercato che non ha saputo rimpiazzare le partenze di lusso che il Torino ha subito, tra Buongiorno, Bellanova e Rodriguez. A proporsi come soluzione a ciò, il mercato di gennaio, sempre più vicino, che può essere colto dalla squadra granata come un'ottima occasione per allungare la rosa e fornire a Vanoli gli elementi per fare bene. Sul finale, Tuttosport analizza anche la situazione tattica del Toro, soffermandosi su Vanoli, che nelle ultime giornate ha fatto scelte sempre più difensive, allontanandosi da quella che sembrava essere la sua idea di calcio, e su Linetty, che, nonostante il nuovo ruolo da capitano, deve ritrovare la forma che aveva a inizio stagione, avendo commesso troppi errori nelle ultime due giornate di campionato, come, più in generale, l'intero centrocampo granata.