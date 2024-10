Tuttosport: “Ancora più Toro”

"Contro il Cagliari dovremo essere ancora più Toro": queste sono state le parole di Vanoli in conferenza stampa alla vigilia. I granata che andranno a Cagliari con molte defezioni: oltre a Zapata, che starà fuori per almeno sei mesi, non ci saranno Ilic e Sosa (infortunati) e Maripan (squalificato). Come detto da Vanoli in conferenza: "Siamo stati un po’ sfortunati, perché Sosa nel calciare ha sentito una fitta e si è fermato. Peccato perché dopo il suo gol con la Croazia eravamo tutti contenti. Ha avuto un po’ di febbre ma si è allenato, poi all’improvviso il guaio. Purtroppo anche Ilic si è fermato per un problema al tendine. Tameze ha ancora la febbre ma è convocato, Walukiewicz invece lo abbiamo recuperato al cento per cento. La verità è che stiamo attraversando un momento difficile, tra infortuni e influenze, che dobbiamo superare".