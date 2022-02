Tuttosport: “Ansia Sanabria, Pellegri scalpita”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Su Tuttosport spazio sia al rinnovo di Gleison Bremer, sia al prossimo match con l'Udinese. Sul primo si sottolinea come il difensore brasiliano abbia scelto di prolungare, tenendo in considerazione però le opzioni che potrebbero portarlo via da Torino in estate. Secondo il quotidiano, l'Inter sarebbe in pole per il centrale, ma dopo il caso Gatti non si esclude un tentativo da parte della Juventus. Per quanto riguarda invece l'Udinese, scalpitano i nuovi arrivati Ricci, Seck e Pellegri. Djidji ha svolto ancora una seduta differenziata. Atteso anche il rientro di Sanabria a Torino dopo le fatiche con il Paraguay: in caso di panchina Pellegri sarebbe la prima alternativa e andrebbe incontro a un esordio dal primo minuto.