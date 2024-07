Tuttosport: “Assalto Juve su Buongiorno: il difensore dice no”

Il futuro di Alessandro Buongiorno sembra essere lontano dal Torino. Il Napoli di Antonio Conte lo vuole fortemente, ma nelle ultime - secondo quanto riportato da Tuttosport - la Juventus si sarebbe fatta avanti per strapparlo al club partenopeo: "Giuntoli ci ha provato. Ha tentato di inserirsi nel triangolo tra Alessandro, Cairo e Conte ed era quantomeno riuscito a superare il Napoli nell’offerta per il cartellino del centrale: fino a quota 42 milioni più 5 di bonus" si legge sul quotidiano. Il dt della Juventus ha provato a tentare l'affondo per Buongiorno dopo che è sfumato Calafiori, ma il difensore granata ha fin da subito declinato la proposta dei bianconeri.