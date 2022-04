Tuttosport: “Assalto Tottenham per Bremer e Singo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Tottenham ha messo gli occhi su Gleison Bremer e Wilfried Singo. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club della Premier allenato da Antonio Conte avrebbe messo sul piatto "una cifra superiore ai 50 milioni per entrambi con la possibilità di salire ancora". I londinesi sono convinti di poter superare la concorrenza italiana che oltre ai soldi offre contropartite tecniche: in Italia il difensore brasiliano interessa a Inter, Milan, Napoli e Juventus. Al momento l’Inter è in vantaggio sulle concorrenti, ma la mossa del Tottenham potrebbe stravolgere la situazione.