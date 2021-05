Tuttosport: “Attento Toro, su Juric irrompe il Cagliari”

Le pagine dei quotidiani odierni dedicate al Torino

Il punto sulle panchine di Serie A viene fatto da Tuttosport. Al Torino piace Ivan Juric, ma sull'attuale tecnico dell'Hellas Verona, che lascerà il Bentegodi a fine stagione, è piombato il Cagliari. Si legge: "Partendo proprio dai granata c’è da fare di conto con l’onda lunga e melmosa di due stagioni con annesse salvezze da non festeggiare, ma dopo le quali semmai chiedere scusa per la serie di figuracce inanellate. Il Toro si trova nell’esigenza di un rinnovamento tendenzialmente rivoluzionario, ma da subito si scontra con l’eredità del passato. Allenare al Filadelfia, vivere in una città come Torino, essere tecnico in un ambiente e con una tifoseria vicine alla squadra anche con le barriere imposte dal Covid attrae, ma le cicliche e mai risolte difficoltà che affronta chi ha in gestione la panchina granata frena, e non poco, gli entusiasmi. Si prenda il caso di Juric, tecnico che sta chiudendo il breve ciclo a Verona (due stagioni) nonostante il contratto che ancora lo legherebbe ai gialloblù fino al 2023. La dirigenza granata nel corso della stagione ha rafforzato il gradimento, nei confronti del tecnico croato, già in ballo ai tempi di Giampaolo per allenare il Toro. Adesso il ds Vagnati è tornato a cercarlo. Juric, da parte sua, ancora non ha scelto quale direzione dare alla propria carriera, ma di sicro all’ex ds della Spal non ha risposto con un sì senza remore. Anzi. Una mezza apertura risulta sì essere arrivata, però strizzando l’occhio al corteggiamento del Cagliari".