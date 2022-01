Tuttosport: “Avanti per Nandez, assalto a Gendrey”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport tiene banco il mercato. Con Daniele Baselli indirizzato verso il Cagliari e vista anche la cessione di Rincon, il Torino si guarda attorno a centrocampo. Continuano i lavori per Nahitan Nandez, Sofyan Amrabat resta una valida alternativa. Sugli esterni si valuta la pista Gabriel Strefezza. esterno del Lecce "dal dribbling rapido e con un fiuto acclarato in zona gol". E al Lecce il Torino, secondo quanto riporta il giornale, avrebbe chiesto anche Gendrey, terzino destro "dai grandi margini di crescita". In uscita si valuta Simone Verdi