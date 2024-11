Tuttosport: “Basta errori, questo Toro vale”

Il Torino non sta passando un periodo positivo. Nelle ultime gare ha vinto solo contro il Como. La scossa però è stata solo momentanea, con i granata che poi hanno perso nuovamente nelle gare successive. Partite condizionate anche da errori individuali. Saul Coco, difensore granata arrivato nell'ultima sessione di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport proprio a riguardo. "Abbiamo perso a causa di qualche errore individuale, ma a parte nel derby dove il 2-0 è stato netto, ce la siamo sempre giocata alla pari con ogni avversaria». Come contro la Lazio: «Alcuni amici mi hanno detto che la rovesciata è stata casuale ma non è vero! È stato un gran gol, peccato non abbia portato punti»".